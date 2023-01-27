هل ألمانيا في حالة حرب ضد روسيا أم لا؟.. موسكو تطلب من برلين توضيح موقفها

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه يجب على سفير ألمانيا توضيح الالتباس الظاهر في موقف وزارة الخارجية الألمانية بخصوص صفة ألمانيا في النزاع في أوكرانيا.

وكتبت زاخاروفا على قناتها في تيلغرام: "تعلن وزيرة الخارجية الألمانية أن بلادها مع دول أخرى في حالة حرب مع روسيا. وفي نفس الوقت لا تعتبر نفس هذه الوزارة بلادها طرفا في النزاع بأوكرانيا".

وأضافت ممثلة الخارجية الروسية: "مع الأخذ بالاعتبار، هذه التصريحات التي تناقض بعضها البعض، يجب على سفير ألمانيا في روسيا توضيحها".

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في وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الألمانية إن تقديم الدعم إلى سلطات كييف لا يجعل ألمانيا طرفا في النزاع في أوكرانيا.

وبهذا الشكل دحضت الخارجية الألمانية تصريح وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في اجتماع للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ستراسبورغ، حيث قالت إن "ألمانيا في حالة حرب بالفعل مع روسيا".

المصدر: تاس