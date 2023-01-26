شبه الصحفي راينهارد لوترباخ مطالب رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، المستمرة بالأسلحة بتصرفات المرأة العجوز التي دمرها طمعها في حكاية "الصياد والسمكة" للشاعر الروسي ألكسندر بوشكين.

وقال لوترباخ في مقاله بصحيفة Junge Welt: "في جميع أنحاء أوروبا يروون حكاية "الصياد والسمكة"، وهي حكاية صياد عجوز وزوجته الطماعة التي لم يكن يكفيها شيء. وتتحدث عن الصياد الذي اصطاد سمكة ذهبية في أحد الأيام، وكانت جاهزة لتحقيق كل أمنياته في حال أعادها إلى البحر، ولكن الزوجة طلبت المزيد والمزيد من الطلبات. حتى نفذ صبر السمكة الذهبية في النهاية وتركت المرأة الطماعة بلا شيء".

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وقارن النص أيضا زيلينسكي بالجار المزعج، الذي يطلب باستمرار أشياء لاقتراضها.

وتابع: "بعد أن كان يأمل في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، قد ينتهي الأمر بأوكرانيا إلى الانهيار. وهذا يعني، أنها ستُدمر. وكل هذا من أجل ماذا؟ لن يستطيع الغرب أبدا إضعاف روسيا، وسيبقى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حلما بعيد المنال بالنسبة لأوكرانيا".

المصدر: نوفوستي