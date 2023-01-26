رئيس الأركان الإسرائيلي يأمر باستهداف غزة ردا على إطلاق الصواريخ على عسقلان

أصدر رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، فجر يوم الجمعة أوامره للجيش لاستهداف قطاع غزة، ردا على إطلاق الصواريخ على عسقلان جنوب إسرائيل.

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وأطلقت المقاومة الفلسطينية صاروخين من قطاع غزة صوب مدينة عسقلان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القبة الحديدية نجحت في اعتراض صواريخ غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش: "متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذار في عسقلان، تم رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة وتمكنت القبة الحديدية من اعتراضهما"، على حد زعمه.

وذكر الإعلام العبري أن بلدية عسقلان أعلنت فتح الملاجئ في جميع أنحاء المدينة جراء إطلاق الصواريخ من غزة.

وقالت القناة 12 العبرية "نحن متجهون إلى ليلة متوترة.. سيكون سكان الجنوب متاخمين للغرف المحمية.. سوف يرد الجيش الإسرائيلي بقسوة على إطلاق الصواريخ الليلة".

وأفاد موقع "إنتلي تايمز" بأن الفصائل الفلسطينية نفذت تهديداتها وأطلقت صواريخ صوب عسقلان ردا على أحداث جنين.

المصدر: RT