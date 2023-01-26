شاهد.. لحظة تفعيل القبة الحديدية للتصدي لصواريخ الفصائل الفلسطينية في سماء عسقلان (فيديو)

نشر نشطاء فلسطينيون فجر يوم الجمعة، مقطع فيديو وثق لحظة تفعيل القبة الحديدية في سماء عسقلان بجنوب إسرائيل.

وقالت "القناة 14" العبرية إن صاروخين أطلقا من قطاع غزة نحو عسقلان ومحيطها.

وأفاد موقع "إنتلي تايمز" بأن الفصائل الفلسطينية نفذت تهديداتها وأطلقت صواريخ صوب عسقلان ردا على أحداث جنين.

وفي وقت سابق، ذكرت مراسلة RT أن صفارات الإنذار دوت في جنوب عسقلان.

لحظة تفعيل القبة الحديدية في سماء عسقلان ..



🚨 pic.twitter.com/R4W0I6HtA9 — حسن🇵🇸فِـلَسْـ𓂆ـطِين🇸🇾 (@Hasen58523668) January 26, 2023

القناة 14 العبرية:

صاروخان أطلقا من غزة نحو عسقلان pic.twitter.com/8RSKFR7NOq — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) January 26, 2023

لحظة انطلاق صواريخ القبة الحديدية الاسرائيلية، في محاولة اعتراض صواريخ المقاومة التي انطلقت صوب مدينة عسقلان المحتلة.#غزة#جنين#مجزرة_جنينpic.twitter.com/G9eCE6hMkV — يحيى بشير | Yahya Basheer (@Yahya_M_Basheer) January 26, 2023

المصدر: RT + "تويتر"