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شاهد.. لحظة تفعيل القبة الحديدية للتصدي لصواريخ الفصائل الفلسطينية في سماء عسقلان (فيديو)

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شاهد.. لحظة تفعيل القبة الحديدية للتصدي لصواريخ الفصائل الفلسطينية في سماء عسقلان (فيديو)
RT
شاهد.. لحظة تفعيل القبة الحديدية للتصدي لصواريخ الفصائل الفلسطينية في سماء عسقلان
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نشر نشطاء فلسطينيون فجر يوم الجمعة، مقطع فيديو وثق لحظة تفعيل القبة الحديدية في سماء عسقلان بجنوب إسرائيل.

وقالت "القناة 14" العبرية إن صاروخين أطلقا من قطاع غزة نحو عسقلان ومحيطها.

وأفاد موقع "إنتلي تايمز" بأن الفصائل الفلسطينية نفذت تهديداتها وأطلقت صواريخ صوب عسقلان ردا على أحداث جنين.

وفي وقت سابق، ذكرت مراسلة RT أن صفارات الإنذار دوت في جنوب عسقلان.

المصدر: RT + "تويتر"

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