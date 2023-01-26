جونسون: المفاوضات بصيغة "النورماندي" كانت محاكاة دبلوماسية

صرح رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون بأن المفاوضات بصيغة "رباعية النورماندي" حول التسوية في أوكرانيا، كانت "محاكاة دبلوماسية".

وقال جونسون في حديث لقناة "رادا" الأوكرانية، إن عملية التسوية بناء على اتفاقيات مينسك "لم تتحرك بأي اتجاه"، مشيرا إلى أنه كان من الضروري فرض عقوبات قاسية ضد روسيا في عام 2014.

وأضاف جونسون: "فرضنا بعض العقوبات آنذاك، وأطلقنا المحاكاة الدبلوماسية تحت اسم "صيغة النورماندي"، ولم نحقق أي شيء، فيما استنتج بوتين بأن الغرب لن يوقفه".

إقرأ المزيد

يذكر أن المفاوضات ضمن "رباعية النورماندي" التي كانت تضم روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا، انطلق في يونيو عام 2014، وكان يهدف لمناقشة التسوية في منطقة دونباس.

وعقد آخر لقاء بهذه الصيغة على مستوى القمة في باريس في ديسمبر 2019، لكنه لم يحقق نتائج ملموسة.

وفي الفترة الأخيرة تحدثت المستشارة الألمانية السابقة حول أن هدف اتفاقيات مينسك الموقعة في 2014 و2015 كان توفير الوقت لأوكرانيا. واتفق معها الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند.

المصدر: نوفوستي