واشنطن تسعى لإقناع الهند بالحد من مشتريات الأسلحة الروسية

كشفت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، عن محاولات تبذلها واشنطن لإقناع الهند بالحد من مشترياتها من الأسلحة الروسية.

وقالت نولاند خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي: "بالنسبة لجنوب إفريقيا والهند، فكما تعلمون، تربط هذه الدول علاقات تاريخية طويلة مع روسيا. ونخبرهم بشكل دائم بأن هذا الاعتماد الذي خلقوه يجعلهم أكثر عرضة للخطر".

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وأشارت إلى أنها ستبحث مسألة الأسلحة الروسية مع السلطات الهندية.

وأضافت: ونحن نعمل الآن معهم بشأن كيفية الابتعاد عن الأسلحة الروسية. سأزور الهند الأسبوع المقبل وسأتحدث عن هذا، من بين أمور أخرى".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من اليوم الخميس أن موسكو تولي أهمية كبيرة لعلاقات الشراكة الاستراتيجية المميزة مع الهند، معربا عن ثقته بأن يتمكن البلدان من مواصلة تعزيز التعاون الثنائي.

المصدر: نوفوستي