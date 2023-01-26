الرئيس الكرواتي: تزويد أوكرانيا بالدبابات لن يغير شيئا وستحترق كما احترقت في العراق

شكك الرئيس الكرواتي، زوران ميلانوفيتش، في جدوى إمداد الغرب أوكرانيا بالدبابات وأكد أنها لن تغير شيئا على الأرض، وستحترق كما احترقت في العراق وغيره من مناطق العالم.

وأضاف: "أطلب منكم أن تأخذوا الأمر على محمل الجد".

وأكد أن كرواتيا لن تشارك في توريد أي أسلحة إلى أوكرانيا.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس "الدوما" الروسي، ليونيد سلوتسكي، في وقت سابق أنه حتى لو تم إرسال جميع أسلحة العالم إلى أوكرانيا، فإن روسيا ستبقى قادرة على تحقيق النصر.

المصدر: لينتا. رو