الرئيس الإسرائيلي يحث الاتحاد الأوروبي على محاربة معاداة السامية

قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ، إن معاداة السامية آخذة في الازدياد في العالم الغربي، وحث الاتحاد الأوروبي على ضمان أن يعيش اليهود بأمان في القارة التي وقعت فيها المحرقة.

في حديثه أمام البرلمان الأوروبي، أوضح هرتصوغ أنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبي وكذلك مسؤولي الكتلة المكونة من 27 دولة استخدام التشريعات والتعليم والأمن للقضاء على معاداة السامية.

وأضاف: "يجب أن تقرأ العلامات التحذيرية، وتكتشف أعراض جائحة معاداة السامية، وأن تحاربها بأي ثمن. للأسف، الصورة مزعجة. مزعجة للغاية. الخطاب المعادي للسامية يتفاقم ليس فقط داخل الأنظمة المظلمة، ولكن في قلب الغرب الديمقراطي الحر".

واعتبر أن معاداة السامية تنتشر "بوتيرة قياسية، بنقرة زر"، مشيرا إلى أن "المسافة بين انتشار مقطع فيديو ووقع هجوم جسدي تكاد تكون معدومة على الإطلاق. المسافة بين منشور على فيسبوك وتحطيم شواهد القبور في مقبرة أقصر مما نعتقد".

في ألمانيا، قالت مجموعة تتابع معاداة السامية إنها وثقت أكثر من 2700 حادث في البلاد خلال عام 2021، بما في ذلك 63 هجوما وست حالات عنف شديد.

وقالت وكالة الحقوق الأساسية في أوروبا إن تسعة من كل 10 يهود يعتقدون أن معاداة السامية قد ازدادت في بلادهم. كما ارتفعت حوادث التحيز وخطاب الكراهية في الولايات المتحدة.

المصدر: AP