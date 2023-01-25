هرتصوغ في زيارة رسمية للاتحاد الأوروبي قبيل إحياء ذكرى "الهولوكوست"

توجه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ، اليوم الأربعاء إلى بروكسل في زيارة رسمية للاتحاد الأوروبي قبيل اليوم العالمي لإحياء ذكرى "الهولوكوست".

وفي تصريح قبيل مغادرته، تطرق هرتصوغ إلى القضايا التي سيثيرها في اجتماعاته مع الأوروبيين. وقال: "سأتطرق إلى التحدي الهائل الذي يواجهنا، في الشرق الأوسط بأكمله، في شكل اندفاع إيران إلى الأسلحة النووية وتشغيل الإرهاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط. كما سأطرح موضوع الأسرى والمفقودين لدى حركة "حماس" الذين نطالب بإطلاق سراحهم وإعادتهم إلى إسرائيل".

وستبدأ زيارة هرتصوغ في لقاء ملك بلجيكا فيليب، ثم سيلتقي برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وسيزور المعبد اليهودي الكبير في بروكسل، حيث سيلتقي بأعضاء الجالية اليهودية في بروكسل وأنتويرب.

أما يوم غد الخميس، الذي يصادف اليوم الدولي لإحياء ذكرى "الهولوكوست"، سيلقي الرئيس الإسرائيلي كلمة أمام برلمان الاتحاد الأوروبي والناجين من المحرقة.

المصدر: ynet