قال تاكر كارلسون، المعلق في قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن السلطات والشركات الأمريكية تسعى لاستمرار النزاع في أوكرانيا بسبب تعطشها لتحقيق ربح كبير.

ووفقا له، يستمر النزاع في أوكرانيا ولا يتوقف بسبب تصرفات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

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وأضاف المعلق: "ما هو السبب؟، السبب يكمن في أنه يمكن تحقيق ربح كبير عبر ذلك". على سبيل المثال، تصف شركة BlackRock، "وبدون أي خجل"، استمرار النزاع "بالفرصة الممتازة لتحويل البلاد إلى معقل للرأسمالية". أما مدير عام مصرف Goldman Sachs، فيرى أن إعادة إعمار أوكرانيا تشكل "حافزا اقتصاديا جيدا لتحقيق ربح حقيقي واستثمارات حقيقية".

وقال كارلسون: "فكروا وتمعنوا، عن أية أموال يجري الحديث هنا؟ عن أموالكم التي ستخصص لإعادة إعمار أوكرانيا. بالطبع. هؤلاء الرجال سيصبحون أثرياء على حسابكم. الآن هل بات من الواضح كيف يعمل كل شيء؟".

ووفقا له، أعرب فلاديمير زيلينسكي بالفعل عن "البهجة" بشأن مثل هذه الفرص الاقتصادية، وقال إنه "يمكن للجميع النجاح في العمل من خلال التعاون مع أوكرانيا".

وتابع كارلسون: "نعم، نعم، يمكنك كسب الكثير من المال في أوكرانيا! الفساد هو الطريقة التي تعمل بها أوكرانيا".

وأشار إلى أن أوكرانيا، معروفة كواحدة من أكثر الدول فسادا في العالم، لذلك بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن فرصة لغسل الأموال، "لا يمكن العثور على مكان أفضل".

وقال كارلسون: "أوه نعم، وأرسلوا لنا المزيد من الدبابات! صدفة أم لا، لكن اليوم أكدت حكومتنا أنها ستزود أوكرانيا بدبابات M1 Abrams. أليس من الواضح ما الذي يحدث؟".

وأضاف كارلسون: "بالنسبة لي كل شيء واضح جدا".

المصدر: نوفوستي