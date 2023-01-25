تركيا: القضاء على التنظيمات الإرهابية سيمهد للسلام الدائم على أساس احترام أراضي سوريا

اعتبر مجلس الأمن القومي التركي أن القضاء على التنظيمات التي تصنفها أنقرة إرهابية في الشمال السوري، من شأنه أن يمهد الطريق لسلام دائم وحل شامل على أساس احترام الأراضي السورية.

وقال مجلس الأمن القومي التركي في بيان: "بعد الاطلاع على سير العمليات، العسكرية والأمنية، التي نفذت بعزم وإصرار ونجاح حتى الآن، ضد كل أنواع التهديدات والمخاطر ضد الأمن القومي، وخاصة المنظمات الإرهابية: "حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب/حزب الإتحاد الديمقراطي السوري، وتنظيم داعش، وجماعة غولن"، تم التأكيد على أنه سيتم اتخاذ مزيد من الخطوات إذا لزم الأمر، وأن الإرادة والاستعدادات المطلوبة لذلك كاملة وجاهزة".

وأضاف: "نؤكد أن منظمات "حزب العمال الكردستاني"، و"وحدات حماية الشعب/حزب الاتحاد الديمقراطي السوري"، وأنصارها، تشكل "أكبر عقبة" أمام سلام وطمأنينة وازدهار الشعب السوري".

وتابع البيان: "إن القضاء على هذه التنظيمات الإرهابية، من شأنه أن يمهد الطريق لسلام دائم، وللتوصل إلى حلّ شامل وكامل ودائم، على أساس احترام وحدة وسيادة وسلامة الأراضي السورية".

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد أكد خلال لقائه وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، أن دمشق لن تواصل الحوار مع تركيا إلا إذا كان هدفه إنهاء الاحتلال، ووقف دعم التنظيمات الإرهابية.

المصدر: RT