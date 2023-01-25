صحيفة Telegraph: بريطانيا تزرع أنظمة استشعار جوية حول مرافق البنى التحتية الحيوية

أفادت صحيفة Telegraph، بأن وزارة الداخلية البريطانية، تعتزم تثبيت أنظمة استشعار جوية، حول مرافق البنى التحتية الحيوية في بريطانيا، لحمايتها من أي هجمات محتملة بالمسيرات.

ووفقا للصحيفة، سيتم تثبيت أجهزة استشعار مضادة للمسيرات حول محطات الطاقة النووية، ومراكز النقل، ومنصات النفط، وغيرها من البنى التحتية الأساسية، في جميع أنحاء بريطانيا، لحمايتها مما وصفتها بـ "الهجمات الإرهابية الجوية".

وأشارت الصحيفة، إلى أن السلطات البريطانية اتخذت هذا القرار بناء على مخاوف من احتمال مهاجمة منشآتها الاستراتيجية بالمسيرات.

وأضافت الصحيفة، أن أنظمة الكشف الجديدة عن المسيرات، ستستخدم أثناء تتويج الملك تشارلز الثالث، في الـ 6 من مايو القادم، وخلال مسابقة Eurovision الموسيقية، التي ستقام في ليفربول في الفترة ما بين 9 - 13 مايو القادم.

وأوضحت الصحيفة، أن هذه الأنظمة الحديثة بإمكانها اكتشاف وتعقب المسيرات الصغيرة التي لا تصدر إشارات لاسلكية، ما يسهل عمل أجهزة إنفاذ القانون، ويشكل حماية للمباني الحكومية، والقواعد العسكرية، والسجون، ومراكز البنى التحتية.

وبموجب التعديلات الجديدة على القوانين البريطانية، فإنه سيتوجب على مالكي المسيرات التي تزيد أوزانها عن 250 غراما، والمجهزة بتقنيات التصوير، تسجيلها لدى هيئة الطيران المدني، بحيث يخصص لكل منها رقم تسلسلي، يتم ختمه عليها.

كما يحظر القانون استخدام المسيرات في نطاق 150 مترا من محطات الطاقة النووية، والمطارات، والقصور الملكية، والمواقع الاستراتيجية الهامة.

المصدر: نوفوستي