130 ضابطا إسرائيليا يقتحمون باحات المسجد الأقصى (فيديو)

أفادت مراسلة RT، بأن 130 ضابطا إسرائيليا، من جهازي الشرطة والمخابرات، اقتحموا باحات وأروقة المسجد الأقصى الداخلية، صباح اليوم.

وأظهر مقطع فيديو، مظاهر الاقتحام التي قام بها الضباط الإسرائيليون، لباحات المسجد الأقصى وأروقته، بما فيها قبة الصخرة المشرفة ومغارتها، مبررين ذلك بالإجراءات الاستخبارية والأمنية، إلا أن خلفياتها لم تعرف حتى اللحظة.

وذكر شهود عيان أن الإجراءات التي سميت بـ"الأمنية"، كانت التقاط هؤلاء الضباط صورا تذكارية استفزازية قبالة قبة الصخرة المشرفة.

جاء هذا الاقتحام عقب تصريح وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، بأنه سيواصل اقتحاماته لباحات المسجد الأقصى، وأن "إسرائيل دولة مستقلة، ولا تتبع لأية وصايات خارجية".

إقرأ المزيد

يشار إلى أن تصريحات بن غفير جاءت بعد يوم واحد من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأولى للأردن منذ عام 2018، والتي تعهد خلالها للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، والوصاية الهاشمية عليها.

ومن جهتها، اعتبرت قناة "كان" الإسرائيلية، تصريحات بن غفير، "تحديا" لنتنياهو، الذي تعهد للعاهل الأردني بالحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى.

المصدر: RT