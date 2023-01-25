بن غفير يضرب بوعود نتنياهو للعاهل الأردني عرض الحائط

صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، بأنه سيواصل اقتحاماته للمسجد الأقصى في مدينة القدس.

ونقلت قناة "كان" الإسرائيلية، عن بن غفير قوله، "مع كل الاحترام للأردن، قمت بذلك، وسأستمر في الصعود إلى "جبل الهيكل"، إشارة إلى المسجد الأقصى".

وأضاف بن غفير، "أن إسرائيل دولة مستقلة، وأنها لا تتبع لأية وصاية خارجية، من أي دولة أخرى".

ووصفت قناة "كان" هذه التصريحات بـ "التحدي" لنتنياهو، الذي تعهد للعاهل الأردني بالحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى.

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جاء تصريح بن غفير بعد يوم واحد من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأولى للأردن منذ العام 2018، والتي تعهد خلالها للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في مدينة القدس، والوصاية الهاشمية عليها.

وشدد الملك عبد الله، خلال اللقاء على ضرورة احترام إسرائيل، للوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس، والوصاية الهاشمية على المقدسات المسيحية والإسلامية فيها، وتحديدا المسجد الأقصى، وعدم المساس بقدسيته.

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وناقش الجانبان الأردني والإسرائيلي عددا من القضايا الإقليمية، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة استفادة الجانب الفلسطيني من المشاريع الاقتصادية والإقليمية.

وجاءت زيارة نتنياهو للأردن، في ظل توتر العلاقات بين الجانبين، في أعقاب اعتراض الشرطة الإسرائيلية طريق السفير الأردني في تل أبيب غسان المجالي، لدى دخوله إلى المسجد الأقصى، يوم الثلاثاء الماضي.

ما دفع وزارة الخارجية الأردنية، إلى استدعاء السفير الإسرائيلي لدى عمان، إيتان سوركيس، لتبلغه استياء الأردن، من منع المجالي دخول المسجد الأقصى.

يشار إلى أن بن غفير اقتحم باحات المسجد الأقصى، مطلع الشهر الجاري، بحماية من قبل القوات الإسرائيلية، بالتنسيق مع نتنياهو.

المصدر: وكالات