العاهل الأردني يشدد خلال لقاء نتنياهو على ضرورة احترام الوضع التاريخي القائم في القدس

استقبل العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في عمان اليوم الثلاثاء.

وشدد الملك عبد الله، خلال اللقاء على ضرورة احترام إسرائيل، للوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس، والوصاية الهاشمية على المقدسات المسيحية والإسلامية فيها، وتحديدا المسجد الأقصى، وعدم المساس بقدسيته.

وأكد على ضرورة التزام الجانب الإسرائيلي بالتهدئة، والتخلي عن أعمال العنف لفتح المجال أمام عملية السلام، مشددا على ضرورة وقف أية إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام.

كما وضح، الملك عبد الله، موقف الأردن الداعي إلى حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الـ 4 من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وبحث الجانبان الأردني والإسرائيلي العلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة استفادة الجانب الفلسطيني من المشاريع الاقتصادية والإقليمية.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك عبد الله الثاني، الدكتور جعفر حسان، ومدير المخابرات الأردنية العامة اللواء، أحمد حسني، والوفد الإسرائيلي المرافق لنتنياهو.

المصدر: RT