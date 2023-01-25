مكارثي: سيتم عزل سانتوس من منصبه إذا وجد التحقيق أنه انتهك القانون

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، أن النائب جورج سانتوس، الذي أصبح يعرف بالنائب "الكاذب" سيتم عزله من الكونغرس إذا خلص تحقيق أجرته لجنة الأخلاقيات إلى أنه انتهك القانون.

ودافع مكارثي إلى حد كبير عن سانتوس ضد دعوات استقالته، لكنه أدان بعض تصرفاته، وقال: "إذا وجدت لجنة الأخلاقيات أنه انتهك القانون، فسنقوم بعزله".

وأضاف: "هل تعلموا لماذا أقف إلى جانبه؟ لأن ناخبيه صوتوا له. لا أمتلك السلطة، لمجرد أنني أختلف مع شخص ما بشأن ما قاله، أن أقوم بإقالته من منصب منتخب".

بدأ تحقيق اللجنة النيابية بعد ورود تقارير تفيد بأن سانتوس كذب بشأن مجموعة من الموضوعات، بما في ذلك اختراع سيرته الذاتية المهنية كممول في وول ستريت، وادعاء أنه يهودي ولديه أجداد هربوا من الهولوكوست، وأنه يدير مؤسسة خيرية لإنقاذ الحيوانات.

كما يخضع عضو الكونغرس الذي انتخب خلال انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر الماضي، للتحقيق من قبل العديد من الهيئات الفدرالية المحلية والموجودة في الولايات الأمريكية.

وكشفت تقارير أن سانتوس اختلق أجزاء من خلفيته خلال حملته في 2022، والتي هزم فيها الديمقراطي روبرت زيمرمان.

وتبين أن سانتوس قد كذب بشأن عمله وتاريخه التعليمي، ووفاة والدته، وأنه كان متزوجا من امرأة على الرغم من كونه مثلي.

كما أنه متهم باستخدام مؤسسة خيرية مزيفة للحيوانات في عام 2016 لجمع الأموال لعلاج سرطان يعاني منه كلب، ثم الاحتفاظ بالأموال بنفسه.

وواجه سانتوس دعوات للاستقالة من الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس والعديد من الجمهوريين في ولاية نيويورك. وقال سانتوس في وقت سابق من هذا الشهر إنه سيستقيل إذا طلب منه ذلك الـ142 ألف شخص الذين صوتوا لصالحه.

المصدر: "فوكس نيوز"