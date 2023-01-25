إسرائيل تهدم منزل فلسطيني تدينه بقتل جندية (فيديو)

هدمت قوات إسرائيلية، اليوم الأربعاء منزل فلسطيني في مزاعم بقتله جندية إسرائيلية العام الماضي، وأثار قتلها حملة قمع في منطقة بالقدس الشرقية كان يعيش بها.

📹 متابعة صفا| قوات الاحتلال تستمر بهدم الجدران الداخلية لمنزل الشهيد عدي التميمي منفذ عمليتي حاجز شعفاط ومستوطنة معالي أدوميم pic.twitter.com/kfK4YipYpH — وكالة صفا (@SafaPs) January 25, 2023

رحب وزير الأمن القومي الإسرائيلي الجديد إيتمار بن غفير بعملية بالهدم، وقال في بيان "هذه الخطوة مهمة للغاية، لكنها ليست كافية على الإطلاق. علينا تدمير منازل جميع الارهابيين وترحيل الارهابيين انفسهم من البلاد".

وقالت الشرطة إن نحو 300 جندي دخلوا مخيم شعفاط لهدم منزل عدي التميمي، الذي قالت إسرائيل إنه وراء إطلاق النار الدامي على نقطة تفتيش في أكتوبر.

نحو ٣٠٠ من مقاتلي حرس الحدود الإسرائيلي يقتحمون منزل عائلة الشهيد عدي التميمي في مخيم شعفاط تمهيدا لهدمه pic.twitter.com/AZg1yPk3o3 — أحمد دراوشة (@AhDarawsha) January 25, 2023

بعد الهجوم المسلح الذي أسفر عن مقتل الجندية (19 عاما)، لاذ المهاجم بالفرار، وطاردته القوات لمدة أسبوع وفرضت قيودا مشددة حول شعفاط في إطار عملية البحث. كما أغلقت قوات الأمن الإسرائيلية نقاط الدخول والخروج من المخيم، ما أدى إلى توقف حياة سكان المخيم الذين يقدر عددهم بنحو 60000 نسمة.

وقتل التميمي في نهاية المطاف بالرصاص بعدما فتح النار على حراس الأمن عند مدخل مستوطنة معاليه أدوميم مترامية الأطراف في الضفة الغربية المحتلة.

المصدر: AP