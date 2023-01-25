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مطار برلين يلغي جميع الرحلات الجوية

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مطار برلين يلغي جميع الرحلات الجوية
مطار برلين براندنبورغ
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قال مسؤولون إن مطار برلين ألغى جميع الرحلات الجوية المبرمجة اليوم الأربعاء بسبب إضراب نقابة العمال الألمانية، ومن المرجح أن يؤثر ذلك على ما يصل إلى 35 ألف مسافر.

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وفي وقت سابق أعلنت نقابة العمال الألمانية أنها تعتزم القيام بإضراب للمطالبة بزيادة الأجور وتحديد مدة عقود العمل في 12 شهرا. وقد تؤثر هذه المفاوضات على مصالح 6000 عامل.

وجاء في بيان نشر على البوابة الرسمية لمطار برلين: "نظرا للإضراب التحذيري المعلن في مطار برلين براندنبورغ اليوم، 25 يناير 2023، لن تكون هناك رحلات. يطلب من الركاب المتأثرين الاتصال بشركة الطيران أو وكالة السفر الخاصة بهم للحصول على معلومات حول إعادة حجز التذاكر وخيارات السفر البديلة".

كما أفادت الخدمة الصحفية للمطار بأنه تم إيقاف حوالي 300 رحلة جوية، كان من المقرر أن يستخدمها ما يقرب من 35000 مسافر.

المصدر: نوفستي

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