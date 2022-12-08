نشطاء المناخ يجتاحون أكبر مطارات ألمانيا (فيديو)

شهدت مدرجات أكبر المطارات في ألمانيا، اليوم الخميس، احتجاجات من نشطاء المناخ على السفر الجوي الرخيص.

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وفي بيان لهم، طالب نشطاء من الجيل الأخير من جماعة البيئة، الحكومة بالتوقف عن دعم السفر الجوي، وتوسيع عروض السفر بالقطار الرخيصة بدلا من ذلك.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، تعطلت الرحلات الجوية في مطار ميونيخ. وأوضحت الشرطة في جنوب ألمانيا أنه يتم حاليا تفريق الاحتجاجات وإبعاد المتظاهرين عن مدرج مطار ميونيخ واحتجازهم. كما قال متحدث باسم مطار برلين إنه لا توجد اضطرابات في الوقت الحالي.

وتعتبر احتجاجات اليوم أحدث الجهود التي يبذلها النشطاء لزيادة الوعي من خلال إغلاق مدارج الطائرات والشوارع في ألمانيا.

المصدر: رويترز