 
مباشر

نشطاء المناخ يجتاحون أكبر مطارات ألمانيا (فيديو)

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uc0k

شهدت مدرجات أكبر المطارات في ألمانيا، اليوم الخميس، احتجاجات من نشطاء المناخ على السفر الجوي الرخيص.

إقرأ المزيد
نشطاء ألمان يعبرون عن غضبهم من كارثة بيئية في ألمانيا بطريقة
نشطاء ألمان يعبرون عن غضبهم من كارثة بيئية في ألمانيا بطريقة "غريبة"

وفي بيان لهم، طالب نشطاء من الجيل الأخير من جماعة البيئة، الحكومة بالتوقف عن دعم السفر الجوي، وتوسيع عروض السفر بالقطار الرخيصة بدلا من ذلك.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، تعطلت الرحلات الجوية في مطار ميونيخ. وأوضحت الشرطة في جنوب ألمانيا أنه يتم حاليا تفريق الاحتجاجات وإبعاد المتظاهرين عن مدرج مطار ميونيخ واحتجازهم. كما قال متحدث باسم مطار برلين إنه لا توجد اضطرابات في الوقت الحالي.

وتعتبر احتجاجات اليوم أحدث الجهود التي يبذلها النشطاء لزيادة الوعي من خلال إغلاق مدارج الطائرات والشوارع في ألمانيا.

المصدر: رويترز

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

البرتغال تكتسح سويسرا وتوجه إنذارا شديد اللهجة للمغرب (فيديو)