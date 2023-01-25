أنقرة تنفي إمكانية انسحابها من حلف الناتو

نفت الرئاسة التركية، الشائعات التي تفيد بإمكانية انسحاب تركيا من حلف الناتو خلال 5 - 6 أشهر، وأكدت أنه لا يوجد أي حديث عن انسحاب أنقرة من الحلف.

وصرح المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، عمر تشيليك، بأن تركيا لا تبحث مسألة الانسحاب من حلف الناتو، ولا تفكر في ذلك.

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جاء ذلك عقب تصريح، نائب رئيس حزب "رودينا" التركي، إتيم سانشاك، بأن انسحاب تركيا من حلف الناتو بات إلزاميا، وأن الأتراك بدأوا يتعاطفون مع روسيا، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وأضاف سانشاك، أن تركيا ستغادر حلف الناتو في غضون 5 - 6 أشهر، مشيرا إلى أن الأحداث العالمية الجارية، واستفزازات حلف الناتو، وتحيزه لطرف اليونان على حساب تركيا، ومحاولة جر أنقرة نحو الصراعات في الشرق الأوسط، والعداء للمسلمين الذي تمثل في حرق القرآن الكريم في السويد وهولندا، كل ذلك يجبر أنقرة على اتخاذ مثل هذه الخطوة، التي باتت أمرا ضروريا.

المصدر: وكالات