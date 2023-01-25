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بوشيلين: القوات الروسية تتقدم نحو أرتيوموفسك

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بوشيلين: القوات الروسية تتقدم نحو أرتيوموفسك
Globallookpress Kremlin Pool
القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين (صورة أرشيفية)
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صرح القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين بأن القتال يدور في أحياء أرتيوموفسك التي كان العدو يسيطر عليها حتى وقت قريب.

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صرح بذلك بوشيلين اليوم الأربعاء للصحفيين، حيث تابع أن الوحدات العسكرية، وعلى وجه الخصوص مجموعة "فاغنر" تتحرك نحو أرتيوموفسك في الوقت الذي يستمر فيه القتال في جميع المناطق المحيطة والضواحي التي كان العدو يحتلها مؤخرا.

وتقع أرتيوموفسك (الاسم الأوكراني – باخموت) شمال مدينة غورلوفكا، في الجزء الذي تسيطر عليه القوات الأوكرانية، وهي مركز نقل وإمداد مهم لمجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.

المصدر: نوفوستي

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