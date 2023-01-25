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قديروف: جنود الفوج الشيشاني 96 ينطلقون إلى منطقة العمليات العسكرية (فيديو)

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قديروف: جنود الفوج الشيشاني 96 ينطلقون إلى منطقة العمليات العسكرية (فيديو)
Globallookpress Komsomolskaya Pravda
حاكم جمهورية الشيشان رمضان قديروف (صورة أرشيفية)
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نشر حاكم جمهورية الشيشان رمضان قديروف مقطع فيديو يرصد انطلاق جنود الفوج الشيشاني رقم 96 بقيادة الضابط محمد توشايف إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

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جاء ذلك في منشور بالفيديو بالقناة الرسمية لرمضان قديروف على تطبيق "تليغرام" حيث كتب: "سينضم جنود الفوج رقم 96 التابع للقوات المسلحة الروسية تحت قيادة الأخ العزيز الضابط محمد توشاييف إلى أشقائهم الجنود الذين يقومون بشرف أداء واجبهم العسكري لحماية مصالح روسيا في دونباس وأوكرانيا".

وتابع قديروف أنه بالنسبة لمعظم مقاتلي الوحدة، ليست هذه الرحلة الأولى لمنطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، حيث يصمم المحاربون على هزيمة آلة "الناتو" العسكرية الفتاكة، التي تجلب الحزن والدمار في طريقها، مختبئة وراء الشعب الأوكراني.

وكتب قديروف: "إن كل الوطنيين الشجعان في ربوع الوطن مستعدون للوقوف كجدار خرساني مقوى في طريق النازيين لتحقيق انتصار العدالة"، متمنيا للمحاربين الشجعان النجاح في مطاردتهم للعدو، وقال: "عسى الله أن يجازي بالنصر كل وطني يفعل ما بوسعه لتقريبه".

المصدر: تليغرام

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