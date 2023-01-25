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رئيس كولومبيا يرفض المقترح الأمريكي بشأن تسليم معدات عسكرية روسية لأوكرانيا

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رئيس كولومبيا يرفض المقترح الأمريكي بشأن تسليم معدات عسكرية روسية لأوكرانيا
Globallookpress S. Barros/Long Visual Press
الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو
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رفض الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو مقترح الولايات المتحدة بشأن تسليم المعدات العسكرية الروسية الصنع المتوفرة لدى بلاده لأوكرانيا.

وقال الرئيس الكولومبي خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: "في إحدى المكالمات قالت الجنرال ريتشاردسون وغيرها من المسؤولين الأمريكيين إنه نظرا لاستحالة الحفاظ على المعدات بحالة فعالة، يمكن لهم القيام بذلك وإرسالها إلى أوكرانيا".

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وأضاف بيترو أن المعدات العسكرية الروسية الصنع الموجودة حاليا لدى كولومبيا بحالة سيئة لعدم وجود إمكانيات لصيانتها، لكن كولومبيا لن تسلمها لأطراف أخرى.

وقال: "نحن لا نقف إلى جانب أحد. ونقف إلى جانب السلام. ولذلك لن تستخدم أي قطعة من المعدات الروسية الموجودة على أراضينا في هذا النزاع، بغض النظر عن حالتها".

وأضاف أن على أمريكا اللاتينية أن "تطالب بالسلام"، بلدا من الوقوف إلى جانب أي طرف من الأطراف، وفي الوقت ذاته أعرب عن قلقه إزاء "العدوان الروسي".

وكانت قائدة القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال لورا ريتشاردسون قد أعلنت أن عددا من دول أمريكا اللاتينية تمتلك أسلحة روسية الصنع، وأن واشنطن ستعمل على استبدال تلك الأسلحة بالأمريكية في حال رغبت الدول بتسليم أسلحتها لأوكرانيا.

المصدر: تاس

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