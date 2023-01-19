البنتاغون تحاول إقناع 9 دول لاتينية بنقل الأسلحة الروسية منها إلى أوكرانيا

أعلنت واشنطن أنها تعمل مع 9 دول من أمريكا اللاتينية لنقل أسلحة روسية إلى أوكرانيا مقابل تسليم تلك الدول تقنيات ومعدات أمريكية.

وقال قائد القيادة الجنوبية الأمريكية، الجنرال لورا ريتشاردسون: "كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا .. و6 دول أخرى، أي 9 دول فقط لديها أسلحة روسية. ونحن نعمل على استبدال هذه الأسلحة الروسية بأسلحة أمريكية في حال أرادت هذه الدول نقلها إلى أوكرانيا."

هذا وكان السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف قد حذّر في وقت سابق من أن الجيش الروسي سيدمّر أي أسلحة تصل إلى أوكرانيا من الدول الغربية.

وفي الوقت نفسه، قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا إن الولايات المتحدة لا تمنع كييف من استخدام الأسلحة الأمريكية ضد القرم.

المصدر: RT