بن غفير: التهديد الرئيسي أمامنا هو سيناريو الحرب على غزة في 2021

قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مساء اليوم الثلاثاء، إن "التهديد المركزي الذي يقف أمامنا هو سيناريو "حراس الأسوار 2" (الحرب على غزة في 2021) على الأبواب".

وفي التفاصيل، عقد إيتمار بن غفير مساء اليوم مؤتمرا صحفيا بمشاركة مفوض الشرطة كوبي شبتاي، استعرض خلاله الإصلاحات المخطط لها في جهاز الشرطة.

وأوضح بن غفير قائلا: "في كل التقييمات للوضع هناك خطر واضح"، مضيفا: "التهديد المركزي الذي يقف أمامنا هو سيناريو "حراس الأسوار 2" على الأبواب (عملية حراس الأسوار أو كما سمتها المقاومة الفلسطينية معركة سيف القدس هي الحرب على غزة في 2021)، وفي سيناريو مثل هذا يوجد مخرج واحد فقط وهو إقامة حرس وطني"

وأردف: "وصلنا الى حل..إعادة الحكم، وتقوية الشرطة الزرقاء، وسنرفع رواتب جميع رجال الشرطة، من التجنيد وحتى الضباط، بنسبة تتراوح ما بين 20 حتى 40%، وأطالب جميع رجال الشرطة الذين غادروا العودة الى السلك".

من جهته، قال مفوض الشرطة في المؤتمر الصحفي: "أنا لست دمية أحد، ولا مرة بحياتي كنت دمية أحد..هذا بأني أحترم هو أمر آخر..أنا ذراع عملياتي ومن منطلق وظيفتي أعمل بموجب القانون..هكذا أيضا مع الوزير بن غفير..جلسنا وتحدثنا وتوصلنا الى تفاهمات بدون المساس بمكانة مفوض الشرطة أو مكانة واحترام شرطة إسرائيل".

المصدر: "I24"