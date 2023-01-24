أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، أن القوات الأوكرانية أوقفت قصف أهداف مدنية في منطقة زابوروجيه نتيجة الإجراءات الناجحة للقوات الروسية على خط التماس.

وقال: "نحقق النجاحات الرئيسية في محور زابوروجيه، حيث تم طرد القوات الأوكرانية من خط الدفاع الأول بأكمله، وإلى حد كبير حتى الخطين الثاني والثالث.. وخيم الهدوء في مدن مقاطعة زابوروجيه، لم يصلوا إلى هناك منذ عدة أيام.. عندما تكون المبادرة في أيدينا، فإن مقاتلي زيلينسكي ليس لديهم القدرة والوقت على قصف المناطق المدنية، فهم يحمون جلدتهم أو يفرون من مواقعهم".

وفي وقت سابق، قال روغوف، إن الوحدات الروسية تقدمت على بعد 30 كيلومترا من خط التماس في مقاطعة زابوروجيه.

وازدادت حدة القتال في اتجاه زابوروجيه في 20 يناير، وسيطرت القوات الروسية على أربع مناطق سكنية في ضاحية أوريخوف القريبة.

وفي 20 يناير، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أنه خلال العمليات الهجومية لوحدات المنطقة العسكرية الشرقية، تم تحرير مدينة لوبكوف في مقاطعة زابوروجيه، كما تم يوم الاثنين، تحرير قرية كامينسكي على بعد 25 كيلومترا من مدينة زابوروجيه التي تسيطر عليها كييف.

المصدر: تاس