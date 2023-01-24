الجيش الروسي يحرز تقدما على طول خط المواجهة في جمهورية دونيتسك

صرح مستشار القائم بأعمال رئيس دونيتسك الشعبية يان غاغين، بأن القوات الروسية تهاجم على طول خط المواجهة بأكمله على أراضي جمهورية دونيتسك.

وقال غاغين: "نحن نشن هجوما على طول خط الجبهة بأكمله، بدءا من الجنوب، من مقاطعة زابوروجيه.. الآن احتدمت المواجهة هناك. واشتد الهجوم أيضا في محور أوغولدار، وتتعرض منطقة أفدييفكا بدونيتسك، لقصف شديد".

ووفقا له، فإن الوحدات الروسية تشن أشرس هجوم في اتجاه مدينة أرتيوموفسك (باخموت).

وقال: "الآن الطريق الوحيدة المتبقية هي أرتيوموفسك – تشاسوف يار، والتي تربط العدو بخطه الخلفي. وبإغلاق هذه الطريق، لن نمنع فقط فرصة دخول المدينة، ولكن أيضا فرصة مغادرتها، وستعرض قواتنا على العدو: "إما الموت أو الأسر"، وأضاف أن القوات الأوكرانية تخسر مئات الجنود كل يوم في محور أرتيوموفسك.

وأضاف: "أستطيع أن أقول بثقة أنه في الوقت الحالي، المبادرة على الجبهات في جمهورية دونيتسك، هي في أيدينا بسبب حقيقة أن سوليدار قد سقطت مؤخرا، وفقد العدو آلاف المقاتلين، خسائر العدو فادحة في محور أرتيوموفسك، إنهم يخسرون المئات كل يوم".

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيستك الشعبية، دينيس بوشيلين، إنه لم يتبق سوى طريق واحدة للقوات الأوكرانية للوصول إلى أرتيموفسك، وقد تم قطع باقي الطرق بالفعل.

المصدر: نوفوستي