"ديرشبيغل": ألمانيا تقرر تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2 القتالية

وافق المستشار الألماني أولاف شولتس، على إرسال دبابات من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، وستسمح برلين، لبلدان أخرى مثل بولندا بإعادة تصدير الدبابات لكييف.

وكتبت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية: "تم اتخاذ القرار: ألمانيا ستزود أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2 القتالية".

وقالت "شبيغل": "بعد أشهر من الجدل، قرر المستشار أولاف شولتس تسليم دبابات قتال رئيسية من طراز ليوبارد إلى أوكرانيا، ويبدو أن هناك رغبة لدى الحلفاء في المضي في هذا الطريق، حيث من المتوقع أن ترسل الولايات المتحدة دبابات من طراز أبرامز إلى أوكرانيا".

ووفقا للصحيفة، سيتم إرسال دبابات ليوبارد من طراز2-A6، والتي يستخدمها الجيش الألماني نفسه.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر لصحيفة " بلومبرغ"، بأن السلطات الألمانية قد تسمح لبولندا بإرسال دبابات "ليوبارد" إلى كييف، في وقت مبكر من يوم الأربعاء.

وقال مصدر، لم تكشف الصحيفة عن اسمه: "من المتوقع أن تمنح ألمانيا بولندا الإذن بإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا يوم الأربعاء".

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.

كما صرحت وزارة الخارجية الروسية، بأن دول "الناتو تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

المصدر: نوفوستي + RT