"وول ستريت جورنال": واشنطن تتجه للإعلان عن تسليم دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا هذا الأسبوع

كشفت مصادر أمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن قد تتجه إلى إرسال دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا، وأن إعلانا بهذا الخصوص قد يصدر رسميا خلال أيام.

ووفقا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر فإن: "إدارة بايدن تتجه إلى إرسال عدد كبير من دبابات أبرامز إم-1، إلى أوكرانيا، وقد يجري الإعلان عن تسليمها خلال الأسبوع الحالي".

وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة قد تكون جزءا من تفاهم دبلوماسي بين الولايات المتحدة وألمانيا لتشجيع الأخيرة على إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، أو السماح لدول أخرى مثل بولندا بتزويد كييف بدبابات من هذا الطراز.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن الولايات المتحدة يمكن أن تنقل حوالي 100 ناقلة جند مدرعة من طراز "سترايكر" إلى أوكرانيا، وفي الوقت نفسه، من غير المحتمل أن يتم تضمين دبابات "أبرامز" في حزمة المساعدات.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.

كما صرحت وزارة الخارجية الروسية، بأن دول "الناتو تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

المصدر: نوفوستي