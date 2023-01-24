بوتين: تنتج روسيا أضعاف ما تنتجه أمريكا من صواريخ كـ"باتريوت" والدفاع الجوي الروسي الأفضل في العالم

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن إنتاج صواريخ الدفاع الجوي في روسيا، يضاهي أحجام الإنتاج في جميع أنحاء العالم، فهي حديثة وموثوقة، والنظام يعمل بشكل صحيح.

وقال بوتين في اجتماع مع حاكم منطقة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف: "يظهر العمل القتالي العملي أن الدفاع الجوي الروسي هو أحد أفضل الدفاعات الجوية في العالم".

وأشار بوتين إلى أن إنتاج الصواريخ في روسيا للدفاع الجوي يضاهي أحجام الإنتاج في كل العالم والمنظومة نفسها تعمل بشكل صحيح.

وقال: "تنتج الولايات المتحدة على سبيل المثال، صواريخ باتريوت.. تنتج بلادنا ثلاثة أضعاف هذه الصواريخ.. حتى أكثر من ثلاث مرات. أما بالنسبة لصواريخ الدفاع الجوي بشكل عام، ولأغراض مختلفة، فإن الإنتاج الروسي يضاهي الإنتاج العالمي بأكمله. الأنظمة نفسها حديثة وموثوقة من بين أشياء أخرى. ومع ذلك، بالطبع، كل شيء يحدث، ولكن بشكل عام، يعمل النظام بشكل صحيح".

وقال حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، فياتشيسلاف غلادكوف، أمس الاثنين، إن وسائط الدفاع الجوي تتصدى لأهداف فوق مدينة بيلغورود وفي المنطقة المحيطة بها.وقال غلادكوف عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، "انطلقت وسائط دفاعنا الجوي فوق بيلغورود والمنطقة المحيطة بها".

المصدر: نوفوستي