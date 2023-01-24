وسائل إعلام: توقعات باستقالة رئيس وزراء أوكرانيا على خلفية فضائح الفساد

ذكرت النسخة الأوكرانية من صحيفة "سترانا"، يوم الثلاثاء، أن رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميغال، يعتزم الاستقالة قريبا.

ونشرت الصحافة الأوكرانية في الأيام الأخيرة، تقارير عن عدد من فضائح الفساد التي تورط فيها كبار المسؤولين في البلاد.

وأدلى الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، برسالة فيديو أوضح فيها أن تغييرات جدية في الموظفين قادمة.

وأعقب ذلك سلسلة من الاستقالات لكبار المسؤولين يوم الأحد الماضي، حيث أقالت الحكومة الأوكرانية، نائب وزير تنمية المجتمع فاسيلي لوزينسكي، المشتبه بتورطه في قضايا فساد، والذي عمل كرئيس للإدارة.

ووقع زيلينسكي، مرسوما بشأن استقالة نائب رئيس مكتبه، كيريلو تيموشينكو، وفي يوم الثلاثاء أيضا، أقيل نائب المدعي العام الأوكراني أوليكسي سيمونينكو.

وقدم نائب وزير الدفاع الأوكراني، فياتشيسلاف شابوفالوف، استقالته، اليوم الثلاثاء والذي كان مسؤولا عن الخدمات اللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية بعد فضيحة "المبالغة" في أسعار شراء المواد الغذائية للوحدات العسكرية الأوكرانية.

يذكر أن مستشار رئيس الديوان الرئاسي الأوكراني، أليكسي أريستوفيتش، قدم استقالته قبل أيام بعد أن تعرض لحملة انتقادات لتصريحه بأن الدفاعات الجوية الأوكرانية تسببت بانفجار مبنى سكني في دنيبروبيتروفسك.

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المصدر: تاس