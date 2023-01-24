صحيفة The Hill الأمريكية: زيلينسكي مستاء من رفض واشنطن إمداد كييف بأسلحة ثقيلة

أفادت صحيفة The Hill الأمريكية، في مقال نشرته، بأن أوكرانيا مستاءة من رفض الولايات المتحدة إمدادها بمعدات ثقيلة لمهاجمة شبه جزيرة القرم الروسية.

وأوضحت كاتبة المقال، لاورا كيلي، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وعددا من كبار المسؤولين الأمريكيين يمتنعون عن الإدلاء بتصريحات علنية تلزمهم بمساعدة أوكرانيا في الهجوم على شبه جزيرة القرم".

ووفقا للكاتبة، فإن امتناع الولايات المتحدة عن إمداد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى، بدافع تجنب تصعيد الأزمة في علاقاتها مع روسيا، إضافة إلى شكوكها في قدرات قوات كييف العسكرية، وهذا ما يثير استياء زيلينسكي.

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واختتمت قائلة: "إن وزارة الدفاع الأمريكية تعتبر طموح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بالاستيلاء على شبه جزيرة القرم، مسألة غير واقعية".

وفي الأسبوع الماضي، أفادت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مصادر دبلوماسية، بأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ترى أن قوات كييف تحتاج إلى المزيد من القدرات العسكرية القتالية، لمهاجمة شبه جزيرة القرم.

ومن جهتها أكدت روسيا على لسان العديد من المسؤولين، أن طموح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بالاستيلاء على شبه جزيرة القرم، مجرد أحلام ستتحطم على أرض الواقع.

المصدر: نوفوستي