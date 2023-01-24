وزير الطاقة الباكستاني: انقطاع التيار الكهربائي في باكستان قد يكون نتيجة هجوم سيبراني أجنبي

صرح وزير الطاقة الباكستاني، خرام داستغير، بأن أحد الأسباب المتوقعة لانقطاع التيار الكهربائي الذي عم معظم المدن الباكستانية، قد يكون هجوما سيبرانيا أجنبيا، إلا أنه احتمال ضئيل.

وأضاف داستغير، أن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، شكل لجنة برئاسة وزير النفط، مصدق مالك، للتحقيق في أسباب انقطاع التيار الكهربائي.

وأشار داستغير، إلى احتمال وقوع انقطاعات جزئية في التيار الكهربائي في بعض المدن الباكستانية، خلال الـ 48 ساعة القادمة، وأن النظام سيعود للعمل بكامل كفاءته بحلول يوم الخميس.

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وأوضحت وزارة الطاقة الباكستانية، أن انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في المدن الباكستانية صباح الاثنين، نجم عن ارتفاع في التردد والجهد، أدى إلى إغلاق وحدات الطاقة.

وأعلنت الوزارة اليوم الثلاثاء، استعادة التيار الكهربائي في جميع محطات الطاقة الباكستانية، البالغ عددها 1112 في جميع أنحاء باكستان.

وأفادت وسائل إعلام باكستانية محلية، باستمرار انقطاع التيار الكهربائي في بعض المدن الباكستانية الصغيرة.

يذكر أن انقطاع التيار الكهربائي في باكستان هذا الأسبوع، هو الثاني من نوعه خلال الأشهر الـ 6 الأخيرة، حيث انقطع التيار الكهربائي عن عدد من المدن الباكستانية الجنوبية، في أكتوبر 2022، ومن ضمنها العاصمة التجارية كراتشي.

المصدر: نوفوستي