 
مباشر

انقطاع التيار الكهربائي في عموم باكستان

أخبار العالم

انقطاع التيار الكهربائي في عموم باكستان
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ulxo

عانت باكستان من انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد في وقت مبكر اليوم الاثنين بسبب انهيار كبير في شبكتها الوطنية، حسبما ذكرت وزارة الطاقة الفيدرالية.

إقرأ المزيد
واشنطن تحذر من هجوم محتمل في باكستان
واشنطن تحذر من هجوم محتمل في باكستان

وقالت الوزارة في بيان: "وفقا للمعلومات الأولية، في حوالي الساعة 7:34 صباحا (بالتوقيت المحلي)، تعرضت الشبكة الوطنية لضياع التردد، مما تسبب بحدوث عطل كبير. وهناك عمل سريع لإحياء النظام". 

وانقطعت الكهرباء في جميع المدن الرئيسية، بما في ذلك كراتشي وإسلام أباد ولاهور وبيشاور.

وقال وزير الكهرباء خوروم داستاغر لقناة "جيو تي في"، إنه تم الإبلاغ عن تباين في التردد في الجزء الجنوبي من البلاد بين مدينتي جامشورو ودادو، عندما تم تشغيل الأنظمة صباح الاثنين.

وأضاف دستاجر "كان هناك تذبذب في الفولتية وتم إغلاق الأنظمة واحدة تلو الأخرى. هذه ليست أزمة كبيرة". مشيرا إلى أنه تم بالفعل استعادة بعض الشبكات في البلاد.

المصدر: "ndtv"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين في اجتماع مع قدامى المحاربين: في الحرب الوطنية العظمى تعددت جنسيات قوات الاحتلال ضد روسيا