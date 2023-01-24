قائد قوات "أحمد" الشيشانية: الأسلحة التي ستصل أوكرانيا لن تغير شيئا وسيتم سحقها أيا كان نوعها

قال قائد قوات "أحمد" الشيشانية الخاصة، آبتي علاء الدينوف، إن الاسلحة التي ستحصل عليها أوكرانيا من الغرب لن تغير شيئا في الميدان، وسيتم سحقها أيا كان نوعها.

وأضاف علاء الدينوف في لقاء مع قناة "RT"، أجراه مراسلنا سرغون هدايا أن صناعة الأسلحة الغربية وعلى رأسها مصانع الأسلحة الأمريكية تستغل الأزمة الأوكرانية لجني الأرباح.

وأوضح أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يزود أوكرانيا بما يملكه من أسلحة ومعدات عسكرية قديمة، ولم يعد بحاجة إليها، وفي الوقت نفسه تحسب بالسعر التي صنعت بها أول مرة وذلك على حساب أوكرانيا.

وميدانيا أكد أن وحدات "أحمد"، والفرقة 57 واللواء الثاني يتقدمون بنجاح في منطقة كرمينايا، وفي مناطق أخرى على الجبهة.

ووصف الوضع على خط التماس بأنه جيد ويمكن التنبؤ به، وأن القوات الأوكرانية تتكبد كل يوم خسائر فادحة.

المصدر: RT