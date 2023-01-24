 
مباشر

القوات الروسية تحبط محاولات القوات الأوكرانية عبور نهر دنبير إلى الضفة اليسرى

أخبار العالم

القوات الروسية تحبط محاولات القوات الأوكرانية عبور نهر دنبير إلى الضفة اليسرى
نوفوستي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/um81

قال ممثل خدمات الطوارئ بمنطقة خيرسون إن الجيش الروسي أحبط محاولة قامت بها وحدات من القوات الأوكرانية لقطع نهر دنيبر في منطقة نوفايا كاخوفكا.

"في الصباح ، كانت هناك محاولة لعبور كورسونك في نهر دنبير إلا أن المحاولة باءت بالفشل وعلى الضفة المقابلة، تم العثور على مكدس من عربات القتال المشاة وأليات قتالية وعدد من الجنود.. تم توجيه ضربات باتجاههم وبالمحصلة تم تدمير ست مركبات قتال مشاة. واستهداف ثلاثة زوارق محملة بنحو 100 من الجنود الأوكران".

ويشن الجيش الأوكراني باستمرار هجمات بالقذائف والمدفعية على المنازل والبنية التحتية المدنية في نوفايا كاخوفكا، والمدن والقرى الأخرى الواقعة على الضفة اليسرى من دنيبر في منطقة خيرسون.

ويقع الجزء على الضفة اليمنى من المنطقة، بما في ذلك خيرسون، تحت سيطرة القوات الأوكرانية منذ نوفمبر الماضي.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا