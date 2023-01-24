الاتحاد الأوروبي يفرض حظرا على وزير الرياضة الإيراني

فرض الاتحاد الأوروبي إجراءات حظر على وزير الرياضة والشباب الإيراني حامد سجادي.

وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأنه في الجولة الجديدة من إجراءات الحظر ضد مسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وضع الاتحاد الأوروبي وزير الرياضة حامد سجادي، على قائمة الحظر.

وكان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أقروا يوم أمس الاثنين حزمة عقوبات جديدة على إيران، وذلك على خلفية تعامل طهران مع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، في حين قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل إنه لا يمكن للتكتل إدراج الحرس الثوري ضمن التنظيمات الإرهابية إلا بعد صدور حكم قضائي.

وكان البرلمان الأوروبي دعا الأسبوع الماضي الاتحاد إلى إدراج الحرس الثوري -الذي تأسس عام 1979- على قائمة الكيانات الإرهابية، واتهمه بأنه "مسؤول عن قمع الاحتجاجات داخل إيران وعن تزويد روسيا بطائرات مسيرة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن بلاده أبلغت مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي رفضها قرار البرلمان الأوروبي إدراج الحرس الثوري ضمن قوائم الإرهاب.

وأضاف كنعاني أن أي إجراء ضد الحرس الثوري "يعد تهديدا مباشرا للأمن القومي الإيراني"، مشددا على أن رد طهران سيكون متناسبا.

المصدر: "فارس" + وكالات