 
مباشر

غضب في فرنسا من الشريحة الجديدة لأوكرانيا: "ليس لدينا مال"؟!

أخبار العالم

غضب في فرنسا من الشريحة الجديدة لأوكرانيا:
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/um5r

قال زعيم الحركة الفرنسية "باتريوتس" فلوريان فيليبو، إن باريس قررت تسليم أكثر من 100 مليون يورو لأوكرانيا في وقت تواجه فيه فرنسا نفسها صعوبات مالية.

وأضاف فيليبو عبر تغريدة في "تويتر"، "أورسولا فون دير لاين  قررت إرسال 500 مليون يورو إضافية إلى زيلينسكي. مساهمة فرنسا هي 100 مليون! بالمقابل ليس لدينا أموال سواء للمعاشات التقاعدية أو للمستشفيات".

في وقت سابق، قالت مصادر دبلوماسية، إن الاتحاد الأوروبي وافق على شريحة مساعدات مالية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو.

وكان زعيم الحركة الفرنسية "باتريوتس" فلوريان فيليبو قد انتقد مرارا الدول الغربية لدعمها المالي لأوكرانيا وتزويدها بمعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، الأمر الذي يطيل أمد الصراع في الدولة الواقعة بأوروبا الشرقية.

في الوقت نفسه، دعا السياسي إلى رفع العقوبات عن روسيا من قبل الاتحاد الأوروبي. ووصف قرارات بروكسل في قطاع الطاقة بأنها "مجنونة" والإجراءات التقييدية نفسها "غبية".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا