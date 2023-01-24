غضب في فرنسا من الشريحة الجديدة لأوكرانيا: "ليس لدينا مال"؟!

قال زعيم الحركة الفرنسية "باتريوتس" فلوريان فيليبو، إن باريس قررت تسليم أكثر من 100 مليون يورو لأوكرانيا في وقت تواجه فيه فرنسا نفسها صعوبات مالية.

وأضاف فيليبو عبر تغريدة في "تويتر"، "أورسولا فون دير لاين قررت إرسال 500 مليون يورو إضافية إلى زيلينسكي. مساهمة فرنسا هي 100 مليون! بالمقابل ليس لدينا أموال سواء للمعاشات التقاعدية أو للمستشفيات".

في وقت سابق، قالت مصادر دبلوماسية، إن الاتحاد الأوروبي وافق على شريحة مساعدات مالية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو.

وكان زعيم الحركة الفرنسية "باتريوتس" فلوريان فيليبو قد انتقد مرارا الدول الغربية لدعمها المالي لأوكرانيا وتزويدها بمعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، الأمر الذي يطيل أمد الصراع في الدولة الواقعة بأوروبا الشرقية.

في الوقت نفسه، دعا السياسي إلى رفع العقوبات عن روسيا من قبل الاتحاد الأوروبي. ووصف قرارات بروكسل في قطاع الطاقة بأنها "مجنونة" والإجراءات التقييدية نفسها "غبية".

Ursula vient de décider de donner 500 millions d’euros supplémentaires à l’Ukraine de #Zelensky !

Coût pour la France : 100 millions !



Mais il n’y a pas d’argent pour les retraites ni pour l’hôpital !… pic.twitter.com/wNDed3Lt4Q — Florian Philippot (@f_philippot) January 23, 2023

المصدر: نوفوستي