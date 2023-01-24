وسائل إعلام: شركة راينميتال الألمانية تزوّد أوكرانيا عند الحاجة بـ 139 دبابة ليوبارد

أفادت وكالة RND الألمانية، أن شركة المعدات العسكرية "راينميتال" الألمانية، تستطيع تزويد أوكرانيا، بـ 139 دبابة من طراز "ليوبارد"، إذا لزم الأمر.

ووفقا لوكالة "رويترز"، يمكن للشركة تسليم 29 دبابة "ليوبارد 2A4 " بحلول مايو أو أبريل، و22 دبابة أخرى بحلول نهاية عام 2023 أو أوائل عام 2024، كما قال ممثل عن الشركة، إنه يمكن أن ترسل إلى كييف 88 دبابة أخرى من طراز "ليوبارد 1"، دون أن يحدد الموعد.

وعلى الرغم من شحنات الأسلحة الكبيرة إلى أوكرانيا، لم تبدأ الولايات المتحدة وألمانيا، في إرسال دبابات "أبرامز وليوبارد" إلى الأوكرانيين، على عكس بريطانيا، التي خصصت دبابات "تشالنجر".

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إن نتائج اجتماع مجموعة الاتصال لدول "الناتو" بشأن دعم أوكرانيا، في قاعدة "رامشتاين" الجوية بألمانيا، لم تتمكن من التوصل إلى رأي موحد بشأن توريد الدبابات الألمانية "ليوبارد" إلى كييف.

وقال نائب وزير الخارجية البولندي أركاديوس موليارتشيك، يوم الاثنين لوسائل الإعلام، إن ألمانيا ستصبح في عزلة دولية ما لم توافق على تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البولندي في مقابلة مع صحيفة "بولسات"، إن بولندا مستعدة لتشكيل تحالف صغير من الدول لتزويد كييف بالدبابات بدون مشاركة ألمانيا، ولتزويد أوكرانيا بالدبابات الألمانية الصنع، تحتاج الدول إلى الحصول على إذن ألماني لرفع قيود التصدير.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية، وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول "الناتو تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.

وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إلى أن تزويد أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

وكانت دول بريطانيا وإستونيا وبولندا ولاتفيا وليتوانيا والدنمارك وجمهورية التشيك وهولندا وسلوفاكيا، تعهدت الأسبوع الماضي، بتقديم مساعدات عسكرية غير مسبوقة لأوكرانيا تتضمن دبابات ومدفعية ثقيلة ودفاعات جوية وذخيرة.

كما قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون الأسبوع الماضي، إن البنتاغون يستغل مخزونا ضخما غير معروف من الذخيرة الأمريكية في "إسرائيل" للمساعدة في تلبية حاجة أوكرانيا الماسة لقذائف المدفعية في الحرب مع روسيا.

ويجتمع وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس، اليوم مع الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، في ألمانيا لمواصلة بحث قضية توريد الدبابات إلى أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي