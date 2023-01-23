رئيسا "الشورى الإيراني" و"الدوما الروسي" يبحثان توسيع مجال التعاون ليشمل الغاز والنفط

بحث رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، مع رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، تعزيز العلاقات بين البلدين، وتوسيعها لتشمل عدة مجالات ومن بينها الغاز والنفط.

وقال قاليباف: "بحثنا مع رئيس مجلس الدوما الروسي التعاون بين البلدين في مجالات الغاز والنفط، بالإضافة إلى التعاون المصرفي والمالي واستخدام عملتي البلدين في التبادل التجاري بينهما"، مؤكدا أن "العقوبات الغربية الظالمة ضد إيران وروسيا أكبر تهديد يواجه البلدين حاليا".

من جانبه، قال رئيس مجلس الدوما الروسي: "العلاقات مع إيران تنمو وتدخل مرحلة جديدة.. والمحادثات مع الجانب الإيراني كانت واضحة وشفافة وسنوسع مستوى العلاقات بين بلدينا، مضيفا أن "العقوبات التي تفرضها واشنطن وحلفاؤها ضد موسكو وطهران ستؤدي إلى انسجام أكبر بين البلدين".

وكان الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني إبراهيم رئيسي، بحثا خلال اتصال هاتفي، الخميس الماضي، العلاقات الثنائية بين البلدين، بما في ذلك التعاون الثنائي في قطاعي الطاقة والنقل.

وخلال اليوم ذاته، استقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما، ليونيد سلوتسكي، وناقش الطرفان تنفيذ الاتفاقات التي توصلت إليها طهران وموسكو في مختلف المجالات.

وشدد الطرفان على أهمية تسريع تنفيذ جميع الاتفاقات المبرمة بين إيران وروسيا الاتحادية، كما أعرب سلوتسكي عن إصرار موسكو على توسيع التعاون مع طهران.

المصدر: نوفوستي