مناورات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لاختبار الجاهزية القتالية

أعلن الجيش الإسرائيلي عن انطلاق تدريبات عسكرية مشتركة ما بين القوات الأمريكية والإسرائيلية، يشارك فيها الطيران والقوات البحرية لاختبار الجاهزية القتالية لكليهما.

وأشار بيان للجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، إلى أن التدريبات تحت مسمى Juniper Oak 2023 تجري بالتعاون مع القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم)، وتهدف إلى اختبار الجاهزية القتالية للقوات الإسرائيلية والأمريكية وتطوير الاتصالات العملياتية فيما بينها.

ومن بين مهام التدريبات توجيه الضربات إلى مواقع العدو الافتراضي ومناورات عسكرية معقدة والاتصال بإدارة مركز قيادة مشترك.

وستتصدى القوات الإسرائيلية والأمريكية لهجمات افتراضية من جهة البحر.

وستشارك في التدريبات مختلف أنواع الطائرات القتالية والاستطلاعية والمروحيات والمسيرات.

وبجنوب إسرائيل ستتدرب القوات الجوية الأمريكية على قصف مواقع العدو الافتراضي.

وبموازاة ذلك ستجري تدريبات مشتركة للقوات البرية مع رمايات المدفعية، بما في ذلك استخدام راجمات الصواريخ الأمريكية من نوع HIMARS وأخرى إسرائيلية.

واعتبر الجيش الإسرئيلي المناورات المشتركة هذه "خطوة أخرى نحو تعزيز التعاون بين الجيشين على مختلف المستويات، لنكون مستعدين للتصدي لعدد من المخاطر في المنطقة".

المصدر: تاس