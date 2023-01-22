روسيا تزيد عدد المنح الدراسية للمصريين بأكثر من 100%

أعلن مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، مراد جاتين، زيادة عدد المنح الروسية المُقدمة للجانب المصري من 110 منحة إلى 250 في كافة التخصصات.

وقال جاتين إن قرار روسيا تحقيق هذه الزيادة يعكس مكانة مصر لدى الجانب الروسي، وعمق العلاقات بين البلدين، والشراكة الاستراتيجية التي تدفع العلاقات الثنائية إلى مزيد من التقدم.

وأضاف" "هذا القرار سوف يتيح فرصا أكثر للشباب المصري للالتحاق بالجامعات الروسية من خلال هذه المنحة."

المصدر: السفارة الروسية لدى مصر