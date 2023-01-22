سياسي فرنسي: قناة "RT France" الوحيدة التي تحدثت عن الاحتجاجات الفرنسية موضوعيا

صرح زعيم حركة "الوطنيون" الفرنسية، فلوريان فيليبو، أن قناة "RT France" كانت الوحيدة بفرنسا التي تحدثت بشكل موضوعي عن احتجاجات "السترات الصفراء" والمظاهرات ضد تصاريح التطعيم.

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وكتب في تغريدة على "تويتر": "كانت قناة "RT France" قناة وحيدة تحدث بشكل موضوعي ومتتابع عن احتجاجات "السترات الصفراء، ثم عن الاحتجاجات على تصاريح التعطيم. ووسائل الإعلام (الفرنسية) الأخرى قاطعت هذه الاحتجاجات أو تمسكت بما كانت تقوله الحكومة. وفيما بعد سنعطي دروسا في "الديموقراطية".

وأعلنت قناة "RT France"، أمس السبت، عن تعليق عملها في فرنسا بعد تجميد حساباتها البنكية هناك. وأضافت القناة أن المديرية العامة للخزانة التابعة لوزارة المالية الفرنسية اتخذت قرارا بشأن تجميد الحسابات البنكية للقناة بحجة الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا والتي لا تذكر القناة نفسها بل الشركة الأم.

المصدر: RT