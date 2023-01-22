 
مباشر

سياسي فرنسي: قناة "RT France" الوحيدة التي تحدثت عن الاحتجاجات الفرنسية موضوعيا

أخبار العالم

سياسي فرنسي: قناة
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ultv

صرح زعيم حركة "الوطنيون" الفرنسية، فلوريان فيليبو، أن قناة "RT France" كانت الوحيدة بفرنسا التي تحدثت بشكل موضوعي عن احتجاجات "السترات الصفراء" والمظاهرات ضد تصاريح التطعيم.

إقرأ المزيد
قناة RT France تعلن وقف عملها على الأراضي الفرنسية
قناة RT France تعلن وقف عملها على الأراضي الفرنسية

وكتب في تغريدة على "تويتر": "كانت قناة "RT France" قناة وحيدة تحدث بشكل موضوعي ومتتابع عن احتجاجات "السترات الصفراء، ثم عن الاحتجاجات على تصاريح التعطيم. ووسائل الإعلام (الفرنسية) الأخرى قاطعت هذه الاحتجاجات أو تمسكت بما كانت تقوله الحكومة. وفيما بعد سنعطي دروسا في "الديموقراطية".

وأعلنت قناة "RT France"، أمس السبت، عن تعليق عملها في فرنسا بعد تجميد حساباتها البنكية هناك. وأضافت القناة أن المديرية العامة للخزانة التابعة لوزارة المالية الفرنسية اتخذت قرارا بشأن تجميد الحسابات البنكية للقناة بحجة الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا والتي لا تذكر القناة نفسها بل الشركة الأم.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين في اجتماع مع قدامى المحاربين: في الحرب الوطنية العظمى تعددت جنسيات قوات الاحتلال ضد روسيا