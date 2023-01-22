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هنغاريا لن تتخلى عن مصادر الطاقة الروسية: الجغرافيا والواقع مهمان في السياسة

أخبار العالم

هنغاريا لن تتخلى عن مصادر الطاقة الروسية: الجغرافيا والواقع مهمان في السياسة
Legion-Media
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قال وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الهنغاري، بيتر سيجارتو، إن إمدادات الطاقة في بلاده لا يمكن ضمانها بدون النفط والغاز من روسيا.

وأضاف في مقابلة مع "لا ريبوبليكا" الإيطالية إن "الجغرافيا والواقع" مهمان في السياسة.

وأوضح أنه "عندما تكون في منطقة غير ساحلية، إذا لم تحصل على موارد الطاقة الروسية، فلا يمكنك تزويد بلدك. لذلك من الضروري الحفاظ على العلاقات مع موسكو وضمان الاستثناءات (فيما يتعلق بالعقوبات) في الاتحاد الأوروبي".

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان، إن أوروبا تخسر برفضها لمصادر الطاقة الروسية لصالح المصادر الأمريكية، حيث إنها مجبرة على دفع مبالغ زائدة عنها 5-10 أضعاف.

ودعا أوروبا إلى طرح أسئلة على "الأصدقاء الأمريكيين" حول من الرابح والمستفيد في هذا الوضع.

المصدر: نوفوستي

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