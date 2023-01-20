هنغاريا تعطل دفعة من المساعدات العسكرية الأوروبية لأوكرانيا

أوقفت هنغاريا الدفعة السابعة للمساعدات من الاتحاد الأوروبي المخصصة لتسليح أوكرانيا، ما أثار حفيظة الدبلوماسيين الأوروبيين.

وذكرت المحطة الإذاعية "RMF FM" دبلوماسي أوروبي قوله إنه "من غير الممكن السماح لدولة صغيرة موالية لروسيا، لديها استثناءات من جميع العقوبات، أن تملي موقفها على الاتحاد الأوروبي بأكمله".

وأضاف الدبلوماسي الأوروبي أن المساعدات تقدر بـ500 مليون يورو من صندوق السلام الأوروبي.

وبحسب تقارير إعلامية، تعتزم دول الاتحاد الأوروبي الضغط على هنغاريا، يوم الاثنين خلال اجتماع لوزراء الخارجية.

وأثار عدم رغبة هنغاريا في الموافقة على هذه الشريحة من المساعدات العسكرية غضب الدبلوماسيين الأوروبيين، ويجري النظر في خطة للموافقة عليها دون مشاركة بودابست.

وفي وقت سابق وافقت دول الاتحاد الأوروبي على استخدام أموال "صندوق السلام" الأوروبي الخارج عن الميزانية لدفع جزء من توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.

وتقدر قيمة الصندوق الآن بـ 5.6 مليار يورو، وزاد هذا العام بمقدار ملياري يورو آخرين، ومن المتوقع أن يرتفع في المستقبل إلى ما يقرب من 11 مليار يورو.

المصدر: نوفوستي