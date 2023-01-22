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الولايات المتحدة تمدد تواجد الآلاف من جنودها في رومانيا

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الولايات المتحدة تمدد تواجد الآلاف من جنودها في رومانيا
AP
العسكريون الأمريكيون في رومانيا، أرشيف
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أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن آلاف العسكريين الأمريكيين سيبقون في جنوب شرق رومانيا لمدة 9 أشهر أخرى.

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وكتبت الصحيفة: "سيحافظ البنتاغون على تواجد القوات الأمريكية بجنوب شرق رومانيا، عددهم بضعة آلاف عسكري، لمدة 9 أشهر أخرى على الأقل".

يشار إلى أن قاعدة القوات الجوية الأمريكية في رومانيا التي يتواجد فيها حوالي 4 آلاف جندي أمريكي منذ الصيف الماضي، تستخدم كقاعدة تدريبية لقوات حلف الناتو في أوروبا الشرقية.

المصدر: سبوتنيك

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