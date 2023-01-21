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بريطانيا تسلم كييف "ملك البحر" لتنفيذ مهام مضادة للغواصات

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بريطانيا تسلم كييف
Globallookpress
مروحيات عسكرية بريطانية
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أعلن وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف أن كييف تسلمت مروحية Sea King (ملك البحر) التي أرسلتها المملكة المتحدة في إطار المساعدات العسكرية.

وكتب ريزنيكوف ذلك على موقع "تويتر"، مشيرا إلى أن المروحية البريطانية "وصلت إلى مملكتها الجديدة بالقرب من البحر الأسود في أوكرانيا".

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ووفقا له، سيصبح "ملك البحر" تعزيزا قويا للقوات البحرية في البلاد.

وأضاف: "التعاون بين كييف ولندن سيستمر"، متوجها بالشكر لنظيره البريطاني بن والاس على هذه المساعدة.

يشار إلى أنه في نوفمبر 2022، أعلن والاس عن نقل مروحيات إلى أوكرانيا في إطار المساعدة العسكرية.

ثم قدم وعدا بتزويد كييف بـ 3 مروحيات عسكرية بريطانية تم إيقاف تشغيلها من طراز "Sea King".

الجدير بالذكر أن تصميم طائرات الهليكوبتر هذه تم بصورة أساسية لتنفيذ المهام المضادة للغواصات.

المصدر: Lenta.ru

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