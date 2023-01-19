بريطانيا: سنرسل 600 صاروخ بريمستون إلى أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الخميس أن المملكة المتحدة سترسل الى أوكرانيا 600 صاروخ إضافي طراز بريمستون لمواجهة روسيا.

وإثر اجتماع للمانحين مع الكثير من نظرائهم الأوروبيين في قاعدة تابا العسكرية الإستونية، قال والاس: "اليوم، يمكنني القول إننا سنرسل أيضا 600 صاروخ بريمستون إضافي الى مسرح العمليات، الأمر البالغ الأهمية لمساعدة أوكرانيا في السيطرة على ميدان القتال".

وبادر والاس ونظيره الاستوني هانو بيفكور للدعوة الى اجتماع المانحين، حيث تتواصل المحادثات حول الدعم العسكري لأوكرانيا الجمعة خلال اجتماع لخمسين دولة دعت اليه الولايات المتحدة في قاعدة رامشتاين العسكرية في ألمانيا.

وأعلنت لندن السبت الماضي إرسال دبابات قتالية الى أوكرانيا لتكون أول دولة تلبي طلب كييف على هذا الصعيد.

هذا وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرح بأن ما يحدث في أوكرانيا هو نتيجة التحضيرات التي قامت بها واشنطن وحلفاؤها على مدى سنوات طويلة، لشن حرب كونية هجينة على روسيا.

المصدر: RT + "فرانس برس"