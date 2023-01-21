تركيا تدين مظاهرة لـ"الكردستاني" فور حرق القرآن في ستوكهولم

عبّرت أنقرة عن إدانتها الشديدة بعد "إعطاء الإذن بتنفيذ عمل دعائي مناهض لتركيا، وذلك مباشرة بعد السماح بالهجوم الدنيء على كتابنا المقدس، القرآن الكريم، في ستوكهولم، عاصمة السويد.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها: "هذه المرة ندين بأشد العبارات إعطاء الإذن بتنفيذ (عمل دعائي مناهض لتركيا، من قبل الجماعات المنتمية لمنظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية، في وسط ستوكهولم)، وذلك مباشرة بعد السماح بالهجوم الدنيء على كتابنا المقدس، القرآن الكريم.

وأشارت الخارجية إلى أن هذا الإجراء، هو (انتهاك واضح لالتزام التفاهم - الاتفاق الثلاثي - الذي وُقع في مدريد، الذي وقعت عليه السويد، حول منع الدعاية للمنظمات الإرهابية).

وأضافت: "إن القول من طرف السويد، إنهم ملتزمون بالالتزامات الواردة في الاتفاق الثلاثي، والوفاء بهذه الالتزامات، هما قضيتان منفصلتان ومختلفتان. وهنا نؤكد مرة أخرى، على أنّنا (نتوقع من السويد، أن تتخذ "خطوات ملموسة وفعّالة" تتجاوز الكلام فقط والتصريحات)، ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب، وفقا لالتزاماتها في الاتفاق الثلاثي.

المصدر: RT