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وزير الخارجية السويدي يعلق على سماح السلطات بإحراق نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم

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وزير الخارجية السويدي يعلق على سماح السلطات بإحراق نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم
AP
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علق وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، على سماح السلطات السويدية لمتطرف بإحراق نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم.

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الكشف عن تفاصيل السماح بحرق القرآن أمام السفارة التركية في السويد

وعلى حسابه في "تويتر"، قال توبياس بيلستروم : "الاستفزازات المعادية للإسلام مروّعة".

وأضاف: "تتمتع السويد بحرية تعبير بعيدة المدى، لكنها لا تعني أن الحكومة السويدية، أو أنا، نؤيد الآراء التي يتم التعبير عنها".

وأفاد موقع "Nordic News"، أمس الجمعة، بأن السلطات السويدية منحت للمتطرف السويدي الدنماركي، راسموس بالودان، بحرق نسخة من  "القرآن" أمام السفارة التركية في ستوكهولم، اليوم السبت.

المصدر: RT

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