وزير الخارجية السويدي يعلق على سماح السلطات بإحراق نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم

علق وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، على سماح السلطات السويدية لمتطرف بإحراق نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال توبياس بيلستروم : "الاستفزازات المعادية للإسلام مروّعة".

وأضاف: "تتمتع السويد بحرية تعبير بعيدة المدى، لكنها لا تعني أن الحكومة السويدية، أو أنا، نؤيد الآراء التي يتم التعبير عنها".

Islamophobic provocations are appalling. Sweden has a far-reaching freedom of expression, but it does not imply that the Swedish Government, or myself, support the opinions expressed. — Tobias Billström (@TobiasBillstrom) January 21, 2023

وأفاد موقع "Nordic News"، أمس الجمعة، بأن السلطات السويدية منحت للمتطرف السويدي الدنماركي، راسموس بالودان، بحرق نسخة من "القرآن" أمام السفارة التركية في ستوكهولم، اليوم السبت.

المصدر: RT